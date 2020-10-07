Более 48,7 миллиона тестов на коронавирус провели в России
В России за все время пандемии провели свыше 48,7 миллиона тестов на выявление коронавируса. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в среду, 7 октября.
За сутки специалисты провели 371 тысячу тестов на COVID-19 по всей стране.
Кроме того, уточняется, что более 237 тысяч пациентов остаются под наблюдением врачей из-за подозрений на заражение коронавирусом.
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