Более 48,7 миллиона тестов на коронавирус провели в России

Фото: permkrai.ru / Сайт губернатора и правительства Пермского края

В России за все время пандемии провели свыше 48,7 миллиона тестов на выявление коронавируса. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в среду, 7 октября.

За сутки специалисты провели 371 тысячу тестов на COVID-19 по всей стране.

Кроме того, уточняется, что более 237 тысяч пациентов остаются под наблюдением врачей из-за подозрений на заражение коронавирусом.

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