За сутки в России выявили 11 115 новых случаев коронавируса

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым

В России за минувшие сутки выявлено 11 115 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в среду, 7 октября.

Известно, что новые случаи инфекции выявили в 85 регионах РФ. Среди новых пациентов 27,2 процента не имели клинических проявлений болезни.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За сутки зафиксировали 202 летальных случая, полностью выздоровели 6699 человек.

За все время пандемии в России COVID-19 заразились 1 248 619 человек. Скончались от инфекции 21 865 пациентов, выздоровели — 995 275 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

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