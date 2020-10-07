Два игрока сборной России по футболу сдали сомнительные тесты на COVID-19

Фото: instagram.com/georgiy_14

В Twitter-аккаунте сборной России по футболу появилась информация о том, что защитник «Спартака» Георгий Джикия и вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме получили сомнительные результаты тестов на коронавирус.

— В настоящее время происходит перепроверка результатов, которая займет некоторое время, — сказано в сообщении.

Отмечается, что в данный момент футболисты изолированы, однако их тренировки продолжатся в ежедневном режиме. Самочувствие обоих игроков отличное. Вся оставшаяся команда и члены штаба уже прошли дополнительное тестирование, по результатам которого были получены отрицательные результаты.

Оба футболиста изолированы и в ежедневном режиме будут продолжать тестироваться. Никаких симптомов у них нет, самочувствие отличное.



Вся остальная команда и члены штаба уже прошли дополнительное тестирование, по результатам которого всеми получены отрицательные результаты. — Сборная России (@TeamRussia) October 7, 2020

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