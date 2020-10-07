Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Два игрока сборной России по футболу сдали сомнительные тесты на COVID-19
Фото: instagram.com/georgiy_14

Два игрока сборной России по футболу сдали сомнительные тесты на COVID-19

Захар Чайченко

Спорт

В Twitter-аккаунте сборной России по футболу появилась информация о том, что защитник «Спартака» Георгий Джикия и вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме получили сомнительные результаты тестов на коронавирус.

— В настоящее время происходит перепроверка результатов, которая займет некоторое время, — сказано в сообщении.

Отмечается, что в данный момент футболисты изолированы, однако их тренировки продолжатся в ежедневном режиме. Самочувствие обоих игроков отличное. Вся оставшаяся команда и члены штаба уже прошли дополнительное тестирование, по результатам которого были получены отрицательные результаты.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Дворец спорта появится в Коммунарке в 2023 году

сборная по футболуГеоргий Джикияфутбол
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Шутка мирового масштаба

Николай Варсегов
Николай Варсегов

Как замирить Нагорный Карабах

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Киргизия — страна, не готовая к демократии

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Изнасилованное море, зарезанная река

Алексей Розанов
Алексей Розанов

Жизнь на Землю пришла из космоса

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Букет из чужих цветов

Никита Масленников
Никита Масленников

Экономия выйдет туристу боком

Все мнения
О проекте