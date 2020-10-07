Власти Москвы объяснили, зачем расконсервировали COVID-госпитали
Запуск временных госпиталей для больных коронавирусом в Москве поможет сохранить оказание плановой медпомощи. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 7 октября.
В столице начали работать два временных стационара — в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» и ледовом дворце «Крылатское». Их создали весной, но позже законсервировали. В октябре госпитали решили вернуть, чтобы не сокращать объемы плановой медпомощи в городе.
— Мы приняли решение создать временные госпитали, которые позволяли бы нам в случае необходимости оперативно их разворачивать и также оперативно консервировать, не неся постоянные издержки, — приводятся слова Раковой в Telegram-канале столичного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Пациенты временных госпиталей носят браслеты с QR-кодом. Это избавляет медиков от необходимости заполнять бумажные карты больных, им выдали электронные планшеты.
Стационар оснащен необходимым оборудованием, среди которого рентгены, кардиографы, КТ, УЗИ, пульсоксиметры и аппараты ИВЛ.
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