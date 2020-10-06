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Еще два временных госпиталя могут вновь открыть для пациентов с COVID-19
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Мишин

Еще два временных госпиталя могут вновь открыть для пациентов с COVID-19

Юлия Захарова

Город

Еще два временных госпиталя могут начать вновь принимать пациентов с коронавирусной инфекцией в ближайшее время. Об этом во вторник, 6 октября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— У нас на сегодняшний день есть еще два центра, которые мы, если потребуется, в ближайшее время откроем. Это торговый центр "Москва", он законсервирован, и сейчас идет работа по формированию коллектива и расконсервирования этого госпиталя. И центр на ВДНХ, — отметила она в эфире телеканала «Россия 1».

Ракова пояснила, что сейчас больных принимают два временных учреждения, расположенных в Сокольниках и в Крылатском. Также власти работают над формированием новых госпиталей на базе временных конструкций.

Ранее стало известно, что первые пациенты, зараженные коронавирусом, поступили во временный госпиталь в Сокольниках. Медучреждение открыли 5 октября.

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Анастасия Раковагородской госпиталькоронавирус
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