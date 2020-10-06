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Временный госпиталь в Сокольниках принял первых пациентов с COVID-19
Фото: Оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве

Временный госпиталь в Сокольниках принял первых пациентов с COVID-19

Юлия Захарова

Город
Россия, Москва, 5-й Лучевой просек, 7с1 Карта всех событий

️Первые пациенты, зараженные коронавирусной инфекцией, поступили во временный госпиталь в Сокольниках. Об этом во вторник, 6 октября, сообщили в Оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с заболеванием в Москве.

По словам главного врача Городской клинической больницы имени Иноземцева Александра Митичкина, эпидемиологическая обстановка непростая, это доказывает состояние пациентов.

— Очень хочется, чтобы вы не оказались в их числе, поэтому нам надо помнить очень простые вещи: самозащита, маски, дезинфицирующие средства, перчатки, поменьше лишнего общения. Оставайтесь дома, берегите себя, — подчеркнул Митичкин.

Напомним, что резервный госпиталь для больных коронавирусом и обсерватор открылись в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» 5 октября. Туда будут поступать пациенты с легкой и средней тяжестью течения коронавируса, всего медучреждение рассчитано на 550 коек.

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