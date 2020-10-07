Климатическую доктрину России изменят до конца 2020 года

Фото: mosoblduma.ru / Московская областная дума

В Климатическую доктрину России планируют внести изменения до конца 2020 года. Об этом рассказал пресс-секретарь аппарата Совета безопасности Евгений Аношин в среду, 7 октября.

По его словам, изменения уже были одобрены комиссией Совбеза РФ.

Климатическая доктрина представляет собой цели госполитики внутри страны и за ее пределами во вопросам, связанным с изменением климата и его последствиями.

Действующая доктрина была утверждена президентом РФ в 2009 году.

— В соответствии с поручением главы государства в этот документ стратегического планирования до конца 2020 года будут внесены изменения, — цитирует Аношина РИА Новости.

Он отметил, что на заседании обсуждались вопросы глобального изменения климата.

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