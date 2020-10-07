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Песков объяснил приглашение в Россию экспертов ОЗХО
Фото: youtube.com/TASS

Песков объяснил приглашение в Россию экспертов ОЗХО

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил приглашение в Россию специалистов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в рамках ситуации с блогером Алексеем Навальным.

По его словам, Россия искренне желает разобраться в ситуации.

Ранее ОЗХО заявила, что вещество, которое было найдено в организме Навального, не значится в списках запрещенных, но по описанию аналогично «Новичку».

Песков заявил, что Россия так же, как и Германия, всего лишь обратилась за техническим содействием.

— Вот Германия обратилась за содействием и получила некую информацию от ОЗХО, мы не знаем с вами какую именно информацию, мы знаем только основные очертания, которые были опубликованы, но конкретики никакой там не содержится, — цитирует Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь отметил, что в России искренне желают «пролить свет» на все обстоятельства ситуации, которая произошла в самолете по пути блогера из Томска в Москву.

В августе 2020 года Алексей Навальный впал в кому после того, как почувствовал себя плохо в самолете Томск — Москва. Лайнер зашел на экстренную посадку в Омске, чтобы блогера оперативно доставили в больницу для оказания помощи. Позже Навального доставили на лечение в Германию.

Российский МИД выступил за тщательное и объективное расследование инцидента. Глава министерства Сергей Лавров указал на недопустимость голословных обвинений и отметил подозрительную поспешность западных стран с версией об умышленном отравлении блогера. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в полном взаимодействии с Германией по данной ситуации.

В сентябре, по данным немецких врачей, Навальному стало лучше: он вышел из комы, его отключили от аппарата ИВЛ. Позднее его выписали из больницы.

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