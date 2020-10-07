Эксперт рассказала, как минимизировать последствия длительной работы за компьютером

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Многие эксперты в области медицины и здоровья считают, что удаленная работа, на которую перешли многие предприятия, увеличивает время, которое сотрудники проводят за компьютером.

Доктор медицинских наук, невролог, рефлексотерапевт, дерматолог Марият Мухина рассказала как минимизировать последствия длительной работы за компьютером, сообщает «МИР 24».

Эксперт рассказала, что из–за постоянного сидения в одном положении в позвоночнике образуются протрузии, кроме того, страдает нервная система, что может привести к развитию неврозов, мигрени и бессоннице, а несоблюдение гигиены при работе за компьютером может стать причиной возникновения инфекционных заболеваний. Поэтому работая за компьютером необходимо делать несколько перерывов во время рабочего дня.

— У взрослого человека утомление организма при работе за компьютером происходит спустя 4 часа, а у ребенка спустя 2 часа. Максимально допустимое общее время работы составляет не более 8 часов в день, что уже пагубно влияет на организм, так как происходит переизбыток информации и информационный стресс, — сказала врач.

Она отметила, что желательно каждые 40 минут делать пятиминутную разминку для того, чтобы глаза и мозг отдохнули, так же важным моментом является расположение монитора на уровне глаз. Шея, плечи, спина должны образовывать прямую линию, поэтому лучшим решением для безопасности позвоночника и зрения станет специальный ортопедический стул, который позволит держать верное положение во время всего рабочего дня.

Источник: mir24.tv

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