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Метеорологи рассказали о том, когда в Москве закончится бабье лето
Фото: Анна Быкова

Метеорологи рассказали о том, когда в Москве закончится бабье лето

Захар Чайченко

Город

По информации Федеральной службы гидрометеорологии в начале следующей недели в Москве ожидается теплая погода. Во вторник ожидается до плюс 20 градусов тепла и без осадков, об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

— Погода у нас отличная, бабье лето нас радует. Температура превышает 4-5 градусов уже третью неделю. Небольшие дожди пройдут до выходных. В воскресенье, понедельник и во вторник ожидается переменная облачность и без осадков. Ночные температуры в Москве в выходные от 8 до 10 градусов тепла, днем 15-18 градусов, — сообщил Анатолий Цыганков.

Также он добавил, что первую половину октября температура воздуха в столице прогнозируется выше нормы.

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