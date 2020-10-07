Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Свыше 600 пациентов с COVID-19 находятся на лечении в Коммунарке
«Вечерняя Москва»

Свыше 600 пациентов с COVID-19 находятся на лечении в Коммунарке

Захар Чайченко

Здоровье

Более 640 пациентов с коронавирусной инфекцией находятся на лечении в больнице в Коммунарке. Об этом сообщил главный врач Денис Проценко в среду, 7 октября.

Согласно данным инфографики, опубликованной Проценко на странице в Facebook, в данный момент на лечении находятся 645 человек, за сутки поступили 52 пациента, выписаны 90, 12 скончались.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2867789150120389&id=100006679967481

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Все больницы Москвы начнут использовать плазму для лечения больных коронавирусом

«Коммунарка»Денис Проценкочисло зараженных
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Мирошников
Александр Мирошников

Как одеться в спортзал: мифы и правила

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Пора признать, что планете каюк

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Шутка мирового масштаба

Николай Варсегов
Николай Варсегов

Как замирить Нагорный Карабах

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Киргизия — страна, не готовая к демократии

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Изнасилованное море, зарезанная река

Алексей Розанов
Алексей Розанов

Жизнь на Землю пришла из космоса

Все мнения
О проекте