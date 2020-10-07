Свыше 600 пациентов с COVID-19 находятся на лечении в Коммунарке

«Вечерняя Москва»

Более 640 пациентов с коронавирусной инфекцией находятся на лечении в больнице в Коммунарке. Об этом сообщил главный врач Денис Проценко в среду, 7 октября.

Согласно данным инфографики, опубликованной Проценко на странице в Facebook, в данный момент на лечении находятся 645 человек, за сутки поступили 52 пациента, выписаны 90, 12 скончались.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2867789150120389&id=100006679967481

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