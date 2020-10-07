Принц Уильям и Кейт Миддлтон встретились с Зеленским в Букингемском дворце

Фото: president.gov.ua / Пресс-служба администрации президента Украины

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон в среду, 7 октября, приняли президента Украины Владимира Зеленского в Букингемском дворце. Об этом сообщает ТАСС.

Принц Уильям поприветствовал Зеленского от имени королевы Великобритании Елизаветы II. Встреча прошла в закрытом для прессы режиме.

Президент Украины также должен встретиться с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и спикером палаты общин парламента Великобритании Линдси Хойлом. Планируется, что будет подписано двустороннее соглашение о свободной торговле и стратегическом партнерстве.

Ранее Зеленский подписал указ, согласно которому будут приняты меры для привлечения на Украину белорусских IT-специалистов.

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