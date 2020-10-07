Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Принц Уильям и Кейт Миддлтон встретились с Зеленским в Букингемском дворце
Фото: president.gov.ua / Пресс-служба администрации президента Украины

Принц Уильям и Кейт Миддлтон встретились с Зеленским в Букингемском дворце

Кирилл Николаев

В мире

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон в среду, 7 октября, приняли президента Украины Владимира Зеленского в Букингемском дворце. Об этом сообщает ТАСС.

Принц Уильям поприветствовал Зеленского от имени королевы Великобритании Елизаветы II. Встреча прошла в закрытом для прессы режиме.

Президент Украины также должен встретиться с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и спикером палаты общин парламента Великобритании Линдси Хойлом. Планируется, что будет подписано двустороннее соглашение о свободной торговле и стратегическом партнерстве.

Ранее Зеленский подписал указ, согласно которому будут приняты меры для привлечения на Украину белорусских IT-специалистов.

Читайте также: Зеленский заявил, что диалог с Путиным является необходимым

ЛондонКейт Миддлтон и принц УильямВладимир Зеленский
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Ребковец
Ольга Ребковец

Написать «Тотальный диктант» можно дома

Александр Мирошников
Александр Мирошников

Как одеться в спортзал: мифы и правила

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Пора признать, что планете каюк

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Шутка мирового масштаба

Николай Варсегов
Николай Варсегов

Как замирить Нагорный Карабах

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Киргизия — страна, не готовая к демократии

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Изнасилованное море, зарезанная река

Все мнения
О проекте