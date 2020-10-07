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Геннадий Малахов оценил решение Владимира Путина отказаться от пива
Фото: Скриншот видео передачи «Вечерний Ургант»

Геннадий Малахов оценил решение Владимира Путина отказаться от пива

Захар Чайченко

Здоровье

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что решил отказаться от пива. Телеведущий Геннадий Малахов одобрил решение главы государства, подчеркнув, что считает его правильным.

— Отказаться от пива несложно, просто должно быть осознание и понимание того, что оно может навредить, — сказал Геннадий Малахов.

Также он отметил, что в первую очередь это связано с тем, что в пиве в шесть раз превышена дневная норма фитоэстрогенов, способствующих появлению женских гормонов, передает iReactor.

Телеведущий считает, что президенту дали рекомендацию отказаться от пива врачи. Принятое решение, по словам Геннадия, позволит российскому лидеру сохранить свой естественный гормональный фон. Владимир Путин, как отметил ведущий, отлично выглядит в свои 68 лет, ведь, помимо отказа от спиртного, он активно занимается спортом.

Также Малахов добавил, что людям старшего возраста нужно минимизировать количество любого спиртного, так как восстановление организма может занимать от пяти до семи дней.

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