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Инспекторы ОАТИ провели беседы с пожилыми гостями театров, нарушающими домашний режим
Фото: Пресс-служба ОАТИ

Инспекторы ОАТИ провели беседы с пожилыми гостями театров, нарушающими домашний режим

Василиса Чернявская 

Общество

Инспекторы Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы совместно с сотрудниками столичной полиции в ходе рейда провели профилактические беседы с пожилыми посетителями театров, нарушающими режим самоизоляции. Об этом журналистам сообщил главный инспектор ОАТИ Ян Поповский.

— Инспекторским составом ОАТИ совместно с сотрудниками полиции был проведен рейд по выявлению лиц старше 65 лет, находящихся в общественных местах и не соблюдающих указ мэра № 92 о режиме самоизоляции. В ходе рейда был выявлен ряд лиц, с ними были проведены профилактические беседы, им выданы уведомления о том, что они должны оставаться дома, — сказал Ян Поповский.

Он уточнил, что рейд проходил в Театре сатиры и «Ленкоме». Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24» сообщила, что численность лиц старше 65, заболевших коронавирусом в Москве, увеличилась вдвое.

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