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«Сочно, как персик»: Семенович опубликовала откровенное фото из ванной
Фото: instagram.com/ann_semenovich

«Сочно, как персик»: Семенович опубликовала откровенное фото из ванной

Юлия Захарова

Звезды

Певица и актриса Анна Семенович опубликовала пикантную фотографию из ванной. Снимок она разместила на личной странице в Instagram.

В кадре звезда позирует обнаженной, прикрываясь мочалкой. Она рассказала о своем состоянии в период борьбы с коронавирусом, добавив, что ей становится все лучше.

— Сегодня даже хватило сил принять мою любимую ванну с солью!!! Какое это удовольствие! Кстати, ванна с солью поднимает иммунитет и очень полезна для суставов, — написала Семенович.

Она также посоветовала фанатам укреплять иммунную систему с помощью витаминов и следить за состоянием своего здоровья. Кроме того, знаменитость подчеркнула, что первым признаком коронавируса является потеря вкуса и обоняния.

Поклонников порадовало состояние артистки, а фотография произвела настоящий фурор. Многие делали комплименты относительно фигуры девушки и отмечали ее формы. «Сочно, как спелый персик!»; «Анечка, какая же вы шикарная!»; «Само очарование»; «Какая вы зажигалка!»; «Влюбился», — комментировали они.

Ранее Семенович сообщила, что заболела коронавирусом. Артистка отметила, что на данный момент чувствует себя гораздо лучше. Через неделю ее самоизоляция закончится и исполнительница вновь сможет выходить в свет.

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откровенные фотоInstagramАнна Семенович
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