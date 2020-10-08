Составлен список самых ожидаемых в России автомобилей-новинок

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Составлен список наиболее выгодных с материальной и технической точек зрения автомобилей, выпуск которых на российском рынке планируется уже в 2021 году. При формировании рейтинга учитывались класс и цена машин — от наиболее дешевых и малогабаритных до дорогостоящих и крупных моделей.

Так, на первом месте оказалась Lada Granta. Ее планируют выпускать уже зимой. Машина будет принципиально отличаться от предшественников своей «начинкой». Она будет иметь более выразительные агрессивные формы, ее функционал частично расширится с учетом новых технологий. В стандартной комплектации модель обойдется автолюбителю в 444 900 рублей.

Затем идет бюджетная модель немецкого автопроизводителя Volkswagen Polo. Внешне машина претерпела изменения и стала более обтекаемой. На российском рынке новинка появится летом 2021 года. Цена седана не называется, но ориентиром может послужить текущая модель — ее стоимость составляет от 700 до 976 тысяч рублей.

На третьем месте Kia Rio. Автомобиль ожидают некоторые корпусные изменения, эксперты говорят об увеличении салона и оснащении его «внутренностей» наиболее передовыми разработками — как, например, датчик контроля движения в полосе и контроль за «слепой зоной» в зеркале заднего вида. В базовой конфигурации машина будет стоить 814 900 рублей.

Затем идет Hyundai Elantra. Корейцы постоянно обновляют именно эту модификацию, дополняя уже существующий интерфейс машины разными новинками из мира техники. Новинка станет просторнее, также на руле появятся новые кнопки с интересными функциями, а внешне машина будет выглядеть более эффектно за счет вытянутости корпуса. Стартовая цена равна 1,074 миллиона рублей.

Также в пятерку вошла Mazda 6. Новая модификация автомобиля оснащена лучшими системами шумоизоляции, повышенной аэродинамикой и лишь слегка измененным дизайном кузова. Стоимость модели начинается от 1,5 миллиона рублей.

Следующими в списке идут внедорожники и хэтчбэки.

«Уаз Патриот» — одна из старейших моделей российского рынка, которую до сих пор продолжают выпускать и совершенствовать. Новинку назвали «Русским Прадо». Она стала менее краеугольной с точки зрения внешнего дизайна, но сохранился привычный стиль внедорожника с «запаской» на задней двери багажника. На рынок модель поступит осенью 2021 года в дни проведения «Московского международного автосалона». Цена модели начнется от 809 900 рублей.

Далее в рейтинге находится Nissan Qashqai. Данная модель адаптирована для российских погодных условий, поэтому пользуется популярностью среди водителей в РФ. Она получила обновленный экстерьер — передний бампер теперь выглядит массивнее, да и сам автомобиль стал немного крупнее. Изменения затронули подвеску — теперь она не только выше, но и крепче. Базовая комплектация на механике обойдется покупателю в 1,25 миллиона рублей.

Еще одна модель корейского производителя Hyundai Tucson поступит в продажу уже зимой. Почти все уникальные кузовные элементы автомобиля-новинки претерпели изменения. Появился мощный сетчатый передний бампер, сузились фары и вытянулся корпус. Но и стоимость внедорожника выросла значительно — с 1,1 миллиона рублей за предыдущую комплектацию до 1,414 миллиона рублей за новую.

Новинку Volkswagen Tiguan представят на Женевском фестивале в марте следующего года. У модели расширят список технических «примочек» внутри салона, а также у обновленного Tiguan появится более высокая подвеска в отличие от предыдущей модификации. В базовой версии автомобиль будет стоить 1,499 миллиона рублей.

Дизайн новой Mazda CX-5, по мнению экспертов, выглядит наиболее привлекательно среди всех представленных в списке кроссоверов. Также у автомобиля хорошее техническое оснащение и сравнительно невысокая для внедорожника этой марки стоимость. Базовую комплектацию можно будет купить за 1,5 млн рублей, сообщает издание «НьюИнформ».

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