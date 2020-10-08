Аномально теплую погоду пообещали россиянам в ближайшие дни

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Жителей Центрального федерального округа в ближайшие дни ожидает аномально теплая погода. Температура воздуха может подняться до 21 градуса тепла, рассказала главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова в четверг, 8 октября.

Она отметила, что в четверг в ЦФО температура воздуха будет колебаться от 14 до 21 градуса тепла. Воздух прогреется 9 и 10 октября до 12–19 градусов.

— Погода будет с превышением климатической нормы примерно на 4–5 градусов, — цитирует Макарову ТАСС.

Она отметила, что в западной части России теплая погода будет сопровождаться дождями, а на юге страны — грозами и ветром до 16 метров в секунду.

В Гидрометцентре уточнили, что в столице до конца недели температура будет подниматься до 20 градусов тепла. В начале следующей недели также ожидается теплая погода.

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