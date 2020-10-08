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Прошедшая ночь в Москве стала самой теплой с начала октября
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Прошедшая ночь в Москве стала самой теплой с начала октября

Юлия Ямпольская

Город

Ночь на четверг, 8 октября, в столице стала самой теплой с начала месяца. Об этом сообщили на портале «Метеоновости».

Там отметили, что минимальная температура воздуха составила плюс 13,6 градуса на ВДНХ, на «Балчуге» — 14,2 градуса. Синоптики также уточнили, что минувшая ночь стала четвертой самой теплой ночью осенью 2020 года.

— Ночь 8 октября 2020 года в Москве оказалась очень теплой: минимальная температура воздуха по территории столицы колебалась в пределах плюс 12–14 градусов, — рассказали эксперты.

Отмечается, что подобная ночь в столице была 1 октября 1999 года. Тогда минимальная температура воздуха на ВДНХ достигла 13,7 градуса.

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