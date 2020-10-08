Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Долгих

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью ветерана Великой Отечественной войны, дважды Героя Социалистического Труда Владимира Долгих. Об этом в четверг, 8 октября, глава города написал на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он отметил, что Долгих за все время работы внес огромный вклад в развитие тяжелой промышленности, энергетики, а также модернизацию российской экономики и парламентаризма.

— Он был для меня старшим наставником и другом, — подчеркнул Сергей Собянин.

Ранее сообщалось, что бывший сенатор от Москвы Владимир Долгих скончался в возрасте 95 лет.

СПРАВКА «ВМ»

Владимир Иванович Долгих являлся советским и российским государственным, партийным и общественным деятелем, а также организатором промышленности. Он работал директором Норильского горно-металлургического комбината в период с 1962 по 1969 год. С 2013 по 2018 год Долгих состоял в Совете Федерации.

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