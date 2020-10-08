Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Долгих
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Долгих

Юлия Ямпольская

Происшествия

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью ветерана Великой Отечественной войны, дважды Героя Социалистического Труда Владимира Долгих. Об этом в четверг, 8 октября, глава города написал на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он отметил, что Долгих за все время работы внес огромный вклад в развитие тяжелой промышленности, энергетики, а также модернизацию российской экономики и парламентаризма.

— Он был для меня старшим наставником и другом, — подчеркнул Сергей Собянин.

Ранее сообщалось, что бывший сенатор от Москвы Владимир Долгих скончался в возрасте 95 лет.

СПРАВКА «ВМ»

Владимир Иванович Долгих являлся советским и российским государственным, партийным и общественным деятелем, а также организатором промышленности. Он работал директором Норильского горно-металлургического комбината в период с 1962 по 1969 год. С 2013 по 2018 год Долгих состоял в Совете Федерации.

Читайте также: Сергей Собянин выразил соболезнования родственникам Вячеслава Войнаровского

соболезнования мэраслова соболезнованияСергей Собянин
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Николай Малышев
Николай Малышев

Не время для раздумий и беспечности

Константин Фрумкин
Константин Фрумкин

Придется есть искусственное мясо

Алжан Жармухамедов
Алжан Жармухамедов

Я должен помочь детям

Александр Мирошников
Александр Мирошников

Как одеться в спортзал: мифы и правила

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Пора признать, что планете каюк

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Шутка мирового масштаба

Николай Варсегов
Николай Варсегов

Как замирить Нагорный Карабах

Все мнения
О проекте