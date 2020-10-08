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Патриарх сообщил, что находится на карантине после контакта с больным COVID-19
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Патриарх сообщил, что находится на карантине после контакта с больным COVID-19

Юлия Ямпольская

Религия

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что находится на карантине после контакта с больным COVID-19. Из-за этого он отменил свой традиционный визит в Троице-Сергиеву лавру. Об в четверг, 8 октября, сообщается на сайте Русской Православной Церкви.

Глава Русской церкви отметил, что сожалеет от отмене поездки в монастырь.

— С глубочайшим сожалением хотел бы засвидетельствовать, что не могу в этот раз разделить радость молитвенного общения со всеми вами. Причиной этого стали мои недавние контакты с человеком, у которого была обнаружена коронавирусная инфекция. Время, необходимое в соответствии с медицинскими предписаниями для моего личного карантина, еще не истекло, — уточнил Патриарх Кирилл.

Он также подчеркнул, что нельзя подвергать риску заражения насельников монастыря. Глава Русской церкви добавил, что пандемия является большим испытанием, которое требует от граждан усугубления личных духовных подвигов ради избавления от болезни.

— Дай Бог, чтобы переживаемые испытания послужили утверждению нашего народа в вере, обращению ко Христу многих людей. Верю, что по усердным молитвам Преподобного Сергия, Господь оградит нас от всякого зла, — отметил Патриарх.

Поездка в Троице-Сергиеву лавру была запланирована по случаю дня памяти преподобного Сергия Радонежского 8 октября.

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