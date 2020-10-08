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Попова рассказала, что поможет избежать ограничений во время пандемии
Фото: photo.roscongress.org / Анна Горбань

Попова рассказала, что поможет избежать ограничений во время пандемии

Виктория Родимкина

Общество

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что соблюдение введенных противоэпидемиологических мер по коронавирусу поможет избежать новых ограничений. Об этом глава Роспотребнадзора сообщила в четверг, 8 октября.

Она призвала граждан соблюдать правила, при малейшем недомогании обращаться к врачу и не заниматься самолечением.

Процесс распространения коронавирусной инфекции в России идет с весны, поэтому говорить о какой-то новой волне не стоит, уточнила Попова.

По ее словам, вирус по-настоящему пришел в РФ только сейчас, для инфекции такого рода это очень малый срок.

— Поэтому пока он не пройдет по всему миру и по всему циклу сезонному, мы не сможем сказать, где какая волна, — сказала Попова во время интервью на телеканале «Россия 24».

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