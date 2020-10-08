Попова рассказала, что поможет избежать ограничений во время пандемии

Фото: photo.roscongress.org / Анна Горбань

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что соблюдение введенных противоэпидемиологических мер по коронавирусу поможет избежать новых ограничений. Об этом глава Роспотребнадзора сообщила в четверг, 8 октября.

Она призвала граждан соблюдать правила, при малейшем недомогании обращаться к врачу и не заниматься самолечением.

Процесс распространения коронавирусной инфекции в России идет с весны, поэтому говорить о какой-то новой волне не стоит, уточнила Попова.

По ее словам, вирус по-настоящему пришел в РФ только сейчас, для инфекции такого рода это очень малый срок.

— Поэтому пока он не пройдет по всему миру и по всему циклу сезонному, мы не сможем сказать, где какая волна, — сказала Попова во время интервью на телеканале «Россия 24».

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Более 11 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за сутки