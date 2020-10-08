Медведева снялась с этапа Кубка России по фигурному катанию в Москве

Фото: instagram.com/jmedvedevaj

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева не будет выступать на втором этапе Кубка России в столице. Об этом в четверг, 8 октября, сообщили в Федерации фигурного катания на коньках России.

Там отметили, что фигуристка снялась с соревнований из-за травмы, передает ТАСС.

— Медведева не выступит на Кубке России по фигурному катанию, спортсменка ложится на обследование из-за обострившейся старой травмы спины, — уточнили в Федерации.

Ранее сообщалось, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявлена на московский этап серии Гран-при сезона-2020/21. Этап Гран-при в Москве запланирован на период с 20 по 22 ноября.

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