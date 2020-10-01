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Евгения Медведева заявлена на московский этап серии Гран-при
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Евгения Медведева заявлена на московский этап серии Гран-при

Евгения Звощик

Спорт

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявлена на московский этап серии Гран-при сезона-2020/21. Списки участников этапов серии представили в пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU) в четверг, 1 октября.

Кроме того, на московский этап заявлены и чемпионка Европы Алена Косторная, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, бронзовая призерша чемпионата Европы Александра Трусова и другие спортсменки.

В свою очередь в мужском одиночном катании в столице выступят Дмитрий Алиев, Артур Даниелян, Петр Гуменник, Михаил Коляда и другие, а в соревнованиях пар — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин и другие фигуристы.

Кроме того, уточняется, что в танцах на льду от России в Москве, в частности, выступят Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин и многие другие спортсмены, передает ТАСС.

Напомним, этап Гран-при в Москве запланирован на период с 20 по 22 ноября.

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этап Гран-приЕвгения Медведевафигурное катание
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