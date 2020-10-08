Стоянов рассказал смешной случай, после которого привился от коронавируса

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Российский актер и юморист Юрий Стоянов объяснил, почему решился сделать прививку от коронавируса. По его словам, он был на съемках и все время ругался с реквизитором по имени Иван.

— Берет стакан своей пятерней и ставит без перчаток, без ничего, хлеб режет, руками кладет. Я все время его доставал, говорил: «Ваня, можно как-то в перчатках, обрабатывать руки. Мой руки, мой стаканы!» Все время звучало слово «мой». Он стоит чуть в стороне, моет стаканы, а мы репетируем. И я говорю: «Мой вариант, пожалуйста, мой вариант снимем!» И Ваня кричит: «Да мою я, мою!» — объяснил актер.

После этого смешного случая Стоянов понял, что надо делать прививку. Актер подчеркнул, что привились и его жена с дочерью.

Артист сказал, что только один его друг, сделавший прививку, чувствовал себя устало, на три часа у него поднялась температура до 36,9, а у Стоянова и его близких никакого дискомфорта после прививки не было. Об этом он рассказал в шоу «Вечерний Ургант».

Он предложил телеведущему Урганту сделать прививку.



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