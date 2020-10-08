Статистику по коронавирусу в России оценили в Кремле

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Кремле считают статистику по коронавирусу в России поводом для обеспокоенности, каждый должен соблюдать меры предосторожности в этой ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 8 октября.

Он отметил, что ситуация в регионах лучшие видна на месте, при том, что регионы самостоятельно могут реализовывать особые полномочия во время пандемии.

— Действительно, статистика является поводом для серьезной обеспокоенности, а главное — является поводом для нашей внутренней мобилизации, каждого из нас, — цитирует Пескова РИА Новости.

По словам пресс-секретаря, в случае несоблюдения санитарных и противоэпидемиологических мер, статистика по заразившимся будет расти, и главам регионов придется принимать ограничения.

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