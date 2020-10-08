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Крутой объяснил, как Собчак чуть не довела Лещенко до суицида
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Крутой объяснил, как Собчак чуть не довела Лещенко до суицида

Виктория Федотова

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Российский композитор Игорь Крутой рассказал об острой реакции певца Льва Лещенко на заявление журналистки Ксении Собчак. Та в марте 2020 года написала в соцсетях, что якобы на дне рождения сестры Крутого был Лев Лещенко и многих заразил коронавирусом.

— Я не люблю вранье, там никто не заразился. А Лева Лещенко мне позвонил и сказал, что прочитал сообщение Собчак. «Если бы подтвердилось то, о чем она написала, я бы покончил с собой». Я говорю, Лева, ты что, с ума сошел? Из-за чего? Никто не заражен, переболел Николаев, который заразился на гастролях, и больше случаев не было, — сообщил Крутой в шоу «Алена, блин!»

Он призвал Лещенко забыть об этом инциденте. Крутой заявил, что после этого случая Собчак как ни в чем не бывало позвонила Лещенко и позвала к себе на эфир. Тот отказался.

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мнениеКсения СобчакЛев Лещенко
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