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Депздрав: Более 83 процентов умерших от COVID-19 в Москве были старше 60 лет
Фото: Министерство энергетики Московской области

Депздрав: Более 83 процентов умерших от COVID-19 в Москве были старше 60 лет

Кирилл Николаев

Здоровье

Более 83 процентов умерших от коронавирусной инфекции в Москве были старше 60 лет. Об этом в четверг, 8 октября, сообщили на сайте столичного департамента здравоохранения.

Отмечается, что пожилые люди более подвержены риску получить тяжелые осложнения из-за коронавируса.

— Анализ данных по смертности от COVID-19 говорит о двух основных группах риска: люди старше 60 лет и жители с сахарным диабетом, — говорится в сообщении.

По данным столичного департамента здравоохранения, свыше половины умерших (53 процента) имели сопутствующие заболевания, среди которых болезни сердечно-сосудистой системы и эндокринной системы. На данный момент в столице зарегистрировано 390 тысяч больных сахарным диабетом.

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