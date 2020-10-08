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Футболисты сборной России призвали болельщиков соблюдать меры предосторожности
Фото: rfs.ru / Константин Рыбин

Футболисты сборной России призвали болельщиков соблюдать меры предосторожности

Кирилл Николаев

Спорт

Футболисты сборной России и главный тренер национальной команды Станислав Черчесов записали видеообращение к болельщикам, в котором призвали соблюдать меры предосторожности из-за распространения коронавирусной инфекции. Ролик опубликован в Telegram–канале сборной России.

Помимо Станислава Черчесова к болельщикам обратились Артем Дзюба, Денис Черышев, Антон Шунин, Илья Кутепов и другие футболисты. Все они заявили, что соскучились по их поддержке.

Видео: Telegram-канал «Cборная России по футболу»

— Но помните, что ситуация непростая и надо быть очень осторожным. Пожалуйста, соблюдайте дистанцию на трибунах, носите маски и перчатки, — говорится в сообщении национальной команды.

Напомним, что 8 октября сборная России сыграет товарищеский матч против команды Швеции. Встреча пройдет в Москве на «ВЭБ Арене».

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