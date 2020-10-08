Главврач больницы № 52 призвала москвичей соблюдать все санитарные меры
Главный врач столичной больницы № 52 Марьяна Лысенко призвала москвичей соблюдать все санитарные меры, введенные из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Слова специалиста приводит Telegram-канал оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
По ее словам, в Москве хватает коек и медиков для борьбы с инфекцией. Она заявила, что в предотвращении заболевания многое зависит и от жителей столицы.
— Вы не надели маску — заболели ваша семья и соседи, с которыми вы ехали в лифте. Вы пренебрегли антисептиком — через несколько дней в больницах прибавилось пациентов, — отметила Лысенко.
Врач призвала москвичей соблюдать дистанцию, ограничить контакты с людьми, носить маску и перчатки. В настоящее время это самая важная рекомендация для всех горожан.
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