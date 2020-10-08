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Иммунолог призвал закрыть «рассадники коронавируса»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Иммунолог призвал закрыть «рассадники коронавируса»

Руслан Давлетшин

Общество

Кандидат медицинских наук, генеральный директор контрактно-исследовательской компании, иммунолог Николай Крючков призвал закрыть курорты в целях борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».

— Надо закрыть курорты — это рассадники коронавируса. Понятное дело, что их работа нужна для спасения бизнеса, но бизнес надо спасать другими способами — отсрочками налогов и так далее, а не загоном туда людей. Разумеется, все ограничения должны быть временными, — отметил специалист.

Также иммунолог считает, что гражданам следовало бы ограничить перемещения между городами для того, чтобы сбить эпидемическую волну. В то же время запрещать это полностью не стоит, говорит Крючков. По его словам, в первую очередь надо обратить внимание на те города, где сильная вспышка инфекции. Там уже нужно ограничивать сам выезд, полагает специалист.

Напомним, в России, по данным оперштаба, 7 октября было выявлено 11 493 новых случая заражения COVID-19, а в мире — 352 460. Таким образом, общее число выявленных заражений за время пандемии составило более 36 миллионов, активных — около 11 миллионов. Надо сказать, что более 260 тысяч человек за вчерашний день от вируса вылечились. В России вчера было выписано более 7 тысяч больных.

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