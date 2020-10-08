Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Большая Тульская улица Карта всех событий

Двое мужчин ворвались в квартиру на юге Москвы и похитили пять тысяч рублей. Об этом в четверг, 8 октября, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.

Инцидент произошел 7 октября на улице Большой Тульской. Злоумышленники ворвались в квартиру. Угрожая хозяину пистолетом, они похитили у него пять тысяч рублей.

Выясняются все обстоятельства случившегося, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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