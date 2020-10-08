ВОЗ сообщила о рекордном суточном приросте числа заболевших COVID-19

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В мире зафиксирован рекордный суточный прирост числа заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что за сутки число выявленных случаев заболевания в мире составило 338 779. Это рекордный показатель с начала пандемии.

Больше всего случаев зафиксировано в Северной и Южной Америке (122 715) и Европе (96 996). Всего в мире выявлено более 36 миллионов заболевших коронавирусом.

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