Суточный прирост заболеваний COVID-19 в Италии превысил четыре тысячи

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Число выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции в Италии впервые с 12 апреля превысило четыре тысячи. Об этом в четверг, 8 октября, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Отмечается, что за последние сутки в Италии выявили 4458 случаев, скончались 22 пациента. С начала пандемии в стране зафиксировали 338 398 случаев коронавируса, из них активных — 65 952.

Всего в Италии вылечились 236 363 человека, сообщает РИА Новости.

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