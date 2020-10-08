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Более 400 случаев коронавируса выявили за сутки в Палестине
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Более 400 случаев коронавируса выявили за сутки в Палестине

Евгения Звощик

В мире

Более 400 случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции выявили за сутки в Палестине. Об этом сообщила министр здравоохранения страны Май эль-Кела в четверг, 8 октября.

По ее словам, четыре человека, у которых был положительный результат анализа на COVID-19, скончались.

— При этом 631 пациент полностью выздоровел за последние сутки, — пояснила эль-Кела.

Она также уточнила, что в данный момент 54 заболевших находятся в реанимации, в том числе 10 пациентов — на искусственной вентиляции легких, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что количество выявленных случаев коронавируса за сутки в Нидерландах увеличилось на рекордные 5831.

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