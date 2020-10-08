Более 400 случаев коронавируса выявили за сутки в Палестине
Более 400 случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции выявили за сутки в Палестине. Об этом сообщила министр здравоохранения страны Май эль-Кела в четверг, 8 октября.
По ее словам, четыре человека, у которых был положительный результат анализа на COVID-19, скончались.
— При этом 631 пациент полностью выздоровел за последние сутки, — пояснила эль-Кела.
Она также уточнила, что в данный момент 54 заболевших находятся в реанимации, в том числе 10 пациентов — на искусственной вентиляции легких, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что количество выявленных случаев коронавируса за сутки в Нидерландах увеличилось на рекордные 5831.
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