Рекордное число случаев COVID-19 выявили за сутки в Нидерландах

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Число выявленных случаев коронавирусной инфекции за сутки в Нидерландах увеличилось на рекордные 5831. Об этом в четверг, 8 октября, сообщили в Национальном институте здравоохранения (RIVM).

Отмечается, что количество госпитализаций заболевших коронавирусом в Нидерландах за сутки выросло на 49. Всего в больницах страны с диагнозом «коронавирусная инфекция» находятся 1070 пациентов.

С февраля в Нидерландах коронавирусом заболели свыше 155 тысяч человек, сообщает РИА Новости.

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