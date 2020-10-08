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В МИД призвали россиян тщательнее планировать поездки за рубеж
Фото: mid.ru / МИД РФ

В МИД призвали россиян тщательнее планировать поездки за рубеж

Евгения Звощик

Общество

Министерство иностранных дел РФ в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой призывает граждан России тщательнее планировать свои поездки за рубеж. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова во время брифинга в четверг, 8 октября.

По ее словам, ситуация с коронавирусной инфекцией в мире «продолжает развитие по тревожной траектории».

— Санитарно-эпидемиологическая обстановка в мире на ближайшую перспективу, очевидно, будет определяться второй волной заболеваемости, — отметила дипломат.

Она также обратила внимание на то, что в текущих условиях возрастают риски ужесточения зарубежными странами внутренних карантинных рестрикций. Захарова добавила, что также есть угроза частичной или полной остановки транспортного сообщения, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в России за минувшие сутки выявили 11 493 новых случая коронавирусной инфекции. Больше всего случаев зафиксировали в Москве (3323), Санкт-Петербурге (461) и Московской области (433).

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