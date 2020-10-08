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Еще 33 человека с коронавирусом умерли в Москве
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Еще 33 человека с коронавирусом умерли в Москве

Татьяна Плотникова

Общество

За минувшие сутки в столице скончались 33 пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», рассказали с московском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

При появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома и вызвать врача, напоминают в официальном Telegram-канале оперштаба.

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация по коронавирусу в столице усложнилась. В городе ввели ряд мер, которые призваны защитить здоровье жителей столицы на фоне обострения ситуации с новым типом коронавирусной инфекции. В частности, горожанам старше 65 лет посоветовали оставаться дома. Та же рекомендация коснулась людей, имеющих хронические заболевания. В столице ввели удаленную работу до 28 октября.

Также в Москве приняли решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно. По словам Сергея Собянина, такие меры помогут детям избежать лишних контактов и не подвергнуться риску заболеваний.

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