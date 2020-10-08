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Аналитики оценили траты россиян на мобильные приложения
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Аналитики оценили траты россиян на мобильные приложения

Татьяна Плотникова

Общество

В течение третьего квартала текущего года россияне потратили на мобильные приложения 348 миллионов долларов, подсчитали эксперты платформы App Annie.

Вместе с тем в третьем квартале в мире пользователи потратили в Google Play и Apple18 миллиардов долларов (+35 процентов к аналогичному периоду 2019 года).

Россияне потратили на скачивание игр 244 миллиона долларов.

При этом по скачиванию приложений первое место досталось TikTok, второе – Telegram, сообщает «Газета.ру».

Ранее был назван способ обезопасить свой мессенджер от посягательств посторонних.

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