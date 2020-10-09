Названы самые распространенные жалобы россиян в сфере ЖКХ

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Россияне чаще всего жалуются в области жилищно-коммунальных услуг на неудовлетворительное состояние многоквартирных жилых домов, показало исследование некоммерческой организации «ЖКХ Контроль».

В третьем квартале текущего года на горячие линии организации больше всего жалоб, 18,1 процента, поступило именно по данному поводу.

Еще 12,2 процента обратившихся граждан были недовольны начислением платы за коммунальные услуги, а 11,5 процента — управлением объектами. Также россияне жаловались на споры хозяйствующих субъектов о праве управления многоквартирным домом, законность действий ТСЖ, раскрытие информации управляющими организациями.

В число вопросов в сфере ЖКХ, тревожащих россиян, также вошли капитальный ремонт (8,7 процента), общие собрания собственников (4,3 процента), обращение с ТКО (3,6 процента).

Как указала исполнительный директор центра, председатель комиссии Общественной палаты по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева, граждане чаще всего жалуются на состояние многоквартирных домов, поскольку из-за коронавируса управляющие компании нередко использовали деньги, предназначенные на содержание и проведение текущих ремонтов общего имущества, на проведение дезинфекции мест общего пользования, пишут «Известия».

Ранее в Госдуме предложили запретить рассылку рекламы с платежками ЖКХ.

Читайте также: Москвичам рассказали, как сэкономить на услугах ЖКХ