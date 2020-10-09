Синоптики рассказали о погоде в Москве 9 октября

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В пятницу, 9 октября, погоду в столичном регионе будет определять атмосферный фронт с волнами, поэтому ожидается облачная с прояснениями погода и кратковременный дождь.

Температура воздуха в Москве составит от 12 до 14 градусов выше нуля, в Московской области ожидается от 11 до 16 градусов тепла. Это превышает климатическую норму на два-три градуса.

Ветер прогнозируется южный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление ожидается повышенное относительно нормальных значений, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее сообщалось, что ночь с 7 на 8 октября стала самой теплой с начала месяца.

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