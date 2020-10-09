Более 50 тысяч документов загрузили москвичи в электронные медкарты

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Жители столицы загрузили более 50 тысяч документов в свои электронные медицинские карты на портале mos.ru. Обычно это были результаты анализов и исследований, которые москвичи получали в медицинских организациях.

Отмечается, что около 12 тысяч раз горожане добавили в электронную медкарту результаты инструментальной диагностики, более семи тысяч раз — протоколы осмотров.

Хранить необходимые пациенту документы в медкарте удобно, ведь вся нужная информация находится на мобильном устройстве в приложении «ЕМИАС.ИНФО» и всегда под рукой. Пользователям доступны протоколы осмотров врачей столичных медицинских учреждений с 2017 года, результаты лабораторных исследований с 2019 года, а также инструментальные исследования с 2020 года.

В электронной медкарте жители столицы смогут увидеть данные о прививках ребенка и свою историю вакцинации. Там также доступны результаты анализов на коронавирус, которые были сделаны после 20 апреля, передает официальный сайт мэра Москвы.

Доступ к электронной медкарте горожане получают на портале mos.ru. Чтобы зарегистрироваться, необходимо быть старше 15 лет и иметь полис ОМС. Вся информация и личные данные пациента защищены. При каждом входе в систему москвичи вводят одноразовый пароль, который приходит им на мобильный телефон.

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