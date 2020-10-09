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Депутаты Госдумы предложили кабмину индексировать пенсии трудящихся
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Депутаты Госдумы предложили кабмину индексировать пенсии трудящихся

Вероника Кузьминова

Общество

Депутаты Государственной думы России направили в правительство страны предложение проиндексировать пенсии работающим пенсионерам. Об этом заявил первый заместитель главы фракции «Единая Россия» в нижней палате парламента Андрей Исаев.

По его словам, кабмину предложили два варианта — одновременное восстановление индексации для всех работающих пенсионеров либо поэтапное возобновление.

— Сейчас рассчитываем, что на наши предложения поступит ответ. Разумеется, мы эту тему обсуждали и с Пенсионным фондом, и с Министерством труда. Посмотрим, какой ответ дадут коллеги в связи с поручением президента, — цитирует Исаева ТАСС.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам. Напомним, работающим людям перестали индексировать пенсии в 2016 году. Это сделали для уменьшения дефицита Пенсионного фонда страны.

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Госдумаработающие пенсионерыпенсия
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