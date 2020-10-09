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Кладбища Москвы не планируют закрывать из-за COVID-19
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Кладбища Москвы не планируют закрывать из-за COVID-19

Вероника Кузьминова

Город

Столичные кладбища не будут закрывать, несмотря на рост заболевших коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе ГБУ «Ритуал» в пятницу, 9 октября.

Для посещения открыты все 136 столичных кладбищ.

— При этом сохраняется необходимость обязательного соблюдения социальной дистанции и ношения индивидуальных средств защиты на территории объектов ритуального назначения города Москвы, — цитирует пресс-службу учреждения ТАСС.

В «Ритуале» добавили, что продолжают держать запас дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты для сотрудников.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация по коронавирусу в столице усложнилась. В городе ввели ряд мер, которые призваны защитить здоровье жителей столицы на фоне обострения ситуации с новым типом коронавирусной инфекции. В частности, горожанам старше 65 лет посоветовали оставаться дома. Та же рекомендация коснулась людей, имеющих хронические заболевания. В столице ввели удаленную работу до 28 октября.

Кроме того, в Москве приняли решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно. По словам Сергея Собянина, такие меры помогут детям избежать лишних контактов и не подвергнуться риску заболеваний.

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