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Стажерами в учреждениях соцкомплекса Москвы стали 500 выпускников
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Стажерами в учреждениях соцкомплекса Москвы стали 500 выпускников

Юлия Ямпольская

Город

К работе в качестве стажеров в учреждениях Комплекса социального развития Москвы приступили 500 выпускников столичных колледжей и вузов. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что более 1,4 тысячи заявок подали молодые жители столицы, чтобы стать стажерами соцкомплекса.

— Конкурс составил почти три человека на место. В итоге, как и планировалось, мы выбрали 500 выпускников. Эти ребята показали лучшие результаты во время тестирований и проявили себя на онлайн-собеседованиях, и уже сейчас они приступили к работе, — цитирует Ракову агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что выпускники смогут стать стажерами 11 направлений, среди которых специалист центра «Мои документы», сотрудник образовательной сферы, социальный помощник, ассистент сотрудника главного архивного управления, стажер в НКО, медиа-стажер, ассистент в ветеринарной клинике и другие.

Лучшие стажеры после трех месяцев работы могут получить предложения официально устроиться в штат.

Ранее стало известно, что студентов и выпускников приглашают поучаствовать в мероприятии «Интерн-пикник», где расскажут о возможности трудоустройства в правительство Москвы. Событие пройдет в онлайн-формате 18 октября.

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выпускникАнастасия РаковаМосква
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