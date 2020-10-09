Обвиняемая в продаже новорожденной дочери за 300 тысяч рублей задержана в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве задержали 25-летнюю девушку, обвиняемую в продаже своей новорожденной дочери по интернету. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщила старший помощник главы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Она уточнила, что на данный момент жизни ребенка ничего не угрожает. Решается вопрос об избрании меры пресечения для обвиняемой, передает агентство городских новостей «Москва».

Стало известно, что девушка поместила в Сети объявление о поиске приемных родителей для своей грудной дочери. Задержанная указала, что за ребенка необходимо заплатить 300 тысяч рублей. В четверг, 8 октября, в одной из кофеен на востоке Москвы девушка забрала деньги и отдала дочь покупательнице под расписку.

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