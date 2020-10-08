СК проверит сведения о смерти женщины в частной клинике в центре Москвы

/ Фото: moscow.sledcom.ru / Пресс-служба ГСУ СК по Москве

Россия, Москва, улица Большая Молчановка Карта всех событий

Следственный комитет (СК) России устанавливает подробности смерти женщины после операции, которую ей провели врачи в столичной частной клинике. Об этом в четверг, 8 октября, сообщила старший помощник главы Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.

Она уточнила, что 7 октября 2020 года состояние здоровья пациентки, находящейся в клинике на улице Большой Молчановки, резко ухудшилось после проведения операции.

— Несмотря на предпринятые реанимационные мероприятия, женщина 1975 года рождения скончалась, — цитирует Иванову агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что в территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области был направлен запрос на проведение ведомственной проверки оказания медицинской помощи. Планируется, что после проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее столичные правоохранители организовали проверку сведений о возникновении опухоли у пациентки частной клиники после оказания платных услуг. Появилась информация о том, что женщина посетила частную клинику, чтобы установить брекеты и пластины для выравнивания зубов. После этого пациентке сделали операцию, врачи диагностировали у нее раковую опухоль во рту.

Читайте также: Прокуратура проверит обстоятельства смерти 10-летнего мальчика в Москве