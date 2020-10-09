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Жилой комплекс с подземным паркингом ввели в эксплуатацию в Таганском районе
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Жилой комплекс с подземным паркингом ввели в эксплуатацию в Таганском районе

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Большой Николоворобинский переулок Карта всех событий

Жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом ввели в эксплуатацию в Таганском районе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики в пятницу, 9 октября.

Глава ведомства Сергей Левкин отметил, что здание находится по адресу Большой Николоворобинский переулок. Его общая площадь составляет 17,5 тысячи квадратных метра.

— Жилой дом, в состав которого входит 77 квартир премиум-класса, строится за счет внебюджетных источников. В состав комплекса также входит паркинг вместимостью 130 машиномест и собственная детская площадка на благоустроенной территории, прилегающей к зданию, — цитирует Левкина агентство городских новостей «Москва».

Ранее руководитель ведомства рассказал, что более 80 процентов годового плана по вводу в эксплуатацию нового жилья выполнено в столице. Уточняется, что с начала года в городе построили и ввели в эксплуатацию почти три миллиона квадратных метров жилой недвижимости.

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жилой комплекстаганский районМосква
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