Песков прокомментировал публикацию Le Monde о санкциях против России

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Публикация во французской газете Le Monde по поводу возможных санкций из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным не должны быть поводом для реакции со стороны Кремля. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

— Это никак не может и не должно быть поводом для какой-то реакции, — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее газета Le Monde со ссылкой на информированные источники сообщила, что санкционный список по инциденту с Навальным, который готовит Франция и Германия, включает имена девяти российских чиновников. Среди них представители администрации президента РФ и структур госбезопасности.

В августе 2020 года Алексей Навальный впал в кому после того, как почувствовал себя плохо в самолете Томск — Москва. Лайнер зашел на экстренную посадку в Омске, чтобы блогера оперативно доставили в больницу для оказания помощи. Позже Навального доставили на лечение в Германию.

Российский МИД выступил за тщательное и объективное расследование инцидента. Глава министерства Сергей Лавров указал на недопустимость голословных обвинений и отметил подозрительную поспешность западных стран с версией об умышленном отравлении блогера. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в полном взаимодействии с Германией по данной ситуации.

В сентябре, по данным немецких врачей, Навальному стало лучше: он вышел из комы, его отключили от аппарата ИВЛ. Позднее его выписали из больницы.

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