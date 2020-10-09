Мужчину с оружием задержали на территории школы в Зеленограде

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Мужчину с магазином для пистолета задержали на территории школы в Зеленоградском административном округе Москвы. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по столице в пятницу, 9 октября.

Инцидент произошел поздно вечером. Неизвестного мужчину рядом со школой заметил охранник. Гражданин ходил между кустами и что-то искал. Сотрудник школы вызвал росгвардейцев.

— При виде стражей правопорядка мужчина попытался скрыться, но был задержан. Позже у задержанного в ходе досмотра следственно-оперативной группой был изъят магазин для пистолета, снаряженный патронами. Молодой человек пояснил правоохранителям, что приобрел магазин в интернете, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Купленный товар мужчина пришел забирать из «закладки» рядом со школой. Специалисты установили, что магазин принадлежал охолощенному оружию. Задержанным оказался 18-летний житель Краснодарского края.

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