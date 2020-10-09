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В Мособлдуме перечислили причины административной реформы
Фото: er.ru

В Мособлдуме перечислили причины административной реформы

Оксана Васильева

Общество

В сентябре 2020 года депутаты Московской областной думы приняли закон по объединению Коломенского городского округа с Озерским. Теперь же обсуждается присоединение к Пушкинскому округу Ивантеевки и Красноармейска. Заместитель председателя комитета областного парламента по местному самоуправлению Роман Горбунов рассказал «Радио 1», для чего проводится данная реформа.

— Все идет от людей и для людей. К примеру, совсем недавно мы рассматривали инициативу Совета депутатов Озер объединиться в городской округ с Коломной. И на этом примере можно посмотреть, почему это происходит. Когда-то в Озерах это была единая система органов местного самоуправления. Но потом в Озерах появились два градообразующих предприятия, и за счет того, что они успешно работали, было принято решение сделать Озеры самостоятельными, — рассказал Горбунов.

Далее предприятия в Озерах закрылись, изменилась структура, и после оценки бюджета для эффективного использования всех ресурсов была принята инициатива об объединении с развитым Коломенским городским округом, бюджет которого составляет 11 миллиардов 500 миллионов рублей, добавил парламентарий.

Он отметил, что данная реформа поможет сэкономить почти 2,5 миллиарда рублей в год, и эти денежные средства будут направлены на развитие социальной инфраструктуры.

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